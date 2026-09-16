«Я стал отцом!»: солист «Банд'Эроса» Александр Устьянцев встретил сына в роддоме

Солист группы «Банд'Эрос» Александр Устьянцев впервые стал отцом, сообщает Super. 15 сентября его супруга Яна подарила ему наследника.

Александр опубликовал селфи с новорожденным из палаты с подписью «Я стал отцом!». На фотографии певец в медицинской шапочке нежно прижимает к себе укутанного малыша.

Родители транслировали все этапы знакового дня — от утренней поездки в клинику до новости о пополнении.

«Добро пожаловать в этот мир, сыночек. Все подробности завтра. Я без сил…» — написала новоиспеченная мама.

Поклонники поздравили пару с радостным событием и пожелали малышу здоровья, а родителям — терпения и счастья.

Супруги Яна и Александр вместе уже 17 лет, 11 из которых состоят в браке. Весной стало известно о грядущем пополнении в их семье. Устьянцев, выступающий под именем Better, родился в Пензе. В 2019 году он участвовал в конкурсе «Музыкастинг» от «Нового радио», а в 2022 году вошел в состав группы «Банд’Эрос».

Ранее сообщалось, что юморист Гарик Харламов и актриса Катерина Ковальчук стали родителями.