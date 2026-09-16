Налоговая заблокировала счета студии уехавшей из России Гвердцители
SHOT: ФНС приостановила операции по счетам компании Тамары Гвердцители
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Федеральная налоговая служба (ФНС) приостановила операции по счетам компании народной артистки России Тамары Гвердцители из-за задолженности в ₽141 тысячу, сообщил Super со ссылкой на телеграм-канал SHOT.
По данным источника, ООО «Студия Тамары Гвердцители» было зарегистрировано в 2000 году. Компания занималась заключением договоров на выступления певицы и оказанием услуг в области исполнительского искусства.
За время работы организация заключила девять контрактов на концерты Гвердцители на общую сумму ₽4,3 млн. Последний договор был оформлен в 2018 году.
Как пишет телеграм-канал, летом 2018 года Гвердцители зарегистрировала индивидуальное предпринимательство, после чего деятельность ООО фактически прекратилась. Компания перестала сдавать налоговую отчетность и декларации, в результате чего образовалась задолженность в размере ₽141 тысячи. Долг не погашается уже второй год.
В 2026 году судебные приставы возбудили исполнительное производство. В июле налоговая служба приостановила все операции по счетам компании.
Ранее стало известно о задолженности театра Надежды Кадышевой перед ФНС.