Налоговая заблокировала счета студии уехавшей из России Гвердцители

Федеральная налоговая служба (ФНС) приостановила операции по счетам компании народной артистки России Тамары Гвердцители из-за задолженности в ₽141 тысячу, сообщил Super со ссылкой на телеграм-канал SHOT.

По данным источника, ООО «Студия Тамары Гвердцители» было зарегистрировано в 2000 году. Компания занималась заключением договоров на выступления певицы и оказанием услуг в области исполнительского искусства.

За время работы организация заключила девять контрактов на концерты Гвердцители на общую сумму ₽4,3 млн. Последний договор был оформлен в 2018 году.

Как пишет телеграм-канал, летом 2018 года Гвердцители зарегистрировала индивидуальное предпринимательство, после чего деятельность ООО фактически прекратилась. Компания перестала сдавать налоговую отчетность и декларации, в результате чего образовалась задолженность в размере ₽141 тысячи. Долг не погашается уже второй год.

В 2026 году судебные приставы возбудили исполнительное производство. В июле налоговая служба приостановила все операции по счетам компании.

Ранее стало известно о задолженности театра Надежды Кадышевой перед ФНС.