«Насилуют, грабят, убивают»: супруги рассказали, что стало триггером для переезда из Великобритании в РФ

Елена и Грэм из Великобритании переехали в Россию и купили дом во Владимирской области. Почему они решили покинуть Англию, с какими трудностями столкнулись и чему удивляются до сих пор, они рассказали в интервью, сообщает ВФокусе Mail.

«За 20 лет в Англии стало очень опасно из-за нелегальных мигрантов. Даже днем страшно идти в магазин. Они собираются группами, смотрят, кто что покупает, потом выходят и следят, в какую машину ты садишься. Я ходила в магазины только днем и только с мужем. В прошлом дети сами садились на автобус и ехали в школу. Теперь родители встречают их, потому что без взрослых это просто небезопасно. Насилуют, грабят, убивают, — все это стало триггером для возвращения», — рассказала Елена.

Инициатива переезда исходила от Елены, которой исполнилось 60 лет, тогда как ее супругу 61 год. Женщина в какой-то момент захотела вернуться на родину. Кроме того, по словам Грэма, в Великобритании и Евросоюзе сейчас царит хаос, и после двух отпусков, проведенных в России, супруги пришли к выводу, что для них это лучший вариант. Как признается британец, он чувствует, что жить здесь можно гораздо лучше, чем где-либо в Европе.

«Многие в России думают, что в Европе все хорошо, медом намазано. Но это не так. Поверьте, жить там не стоит», — считает Елена.

Страх, по словам Грэма, здесь не совсем подходящее слово. Сомнения у него были, поскольку 20 лет он отслужил в армии, где его индоктринировали против России. Однако после двух отпусков мнение изменилось: страх отступает, когда видишь, как все устроено своими глазами.

На праздники супруги ездили в Санкт-Петербург, где живет сестра Елены с мужем, а также провели несколько недель в Москве. Грэм признается, что влюбился в город и считает его потрясающим. Уже через три дня после первого приезда в Санкт-Петербург он не хотел возвращаться домой.

Самым сложным при переезде оказалась бюрократия. Бумажной волокиты очень много. Если в посольстве все проходит довольно просто, то главной проблемой становится МФЦ в Сахарово. По мнению мужчины, там катастрофически не хватает информации: непонятно, какие документы нужны, в какой кабинет идти и в какой последовательности все подавать. Система навигации отсутствует, а сотрудники либо не знают, либо не хотят подсказывать. Для тех, кто плохо говорит по-русски, это превращается в настоящее испытание. По мнению Грэма, для любого переезжающего это самый сложный этап всей процедуры.

«В Англии очень высокие налоги. Ты еще не открыл бизнес, а уже платишь больше, чем зарабатываешь. В России, по ощущениям, с этим проще. Пока Грэм готовит документы, мы еще не знаем, когда все это закончится. Точных сроков нам не дали. Ему здесь очень нравится — он говорит, что не скучает по Англии, по дому. Только по друзьям. Мы все равно жили там в съемном жилье, а здесь у нас собственный дом, и это совершенно другое ощущение», — отметила Елена.

Британец Грэм, переехавший с женой Еленой во Владимирскую область, признался, что реальность в России превзошла все его ожидания. По его словам, он встретил здесь столько доброжелательности и искреннего тепла, что это сложно передать словами, а чистота до сих пор поражает. Отдельно он отметил заботу бывшей хозяйки их дома, которая помогает супругам буквально во всем — от настройки газа до бытовых вопросов.

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