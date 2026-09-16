В 21 округе Подмосковья завершилось благоустройство дворов в рамках программы «Чистый регион». Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Всего в этом году в области планируется привести в порядок 425 дворов. Больше всего — в Люберцах, Подольске и Раменском. В этих округах благоустроят 35, 24 и 15 дворов соответственно.

Работы уже выполнили на 330 объектах. В 84 дворах ремонт продолжается. В 11 работы еще не начинались. В целом план на текущий год реализован на 77%.

Обеспечение жителей инфраструктурой нового качества и проведение благоустройства территорий соответствует задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о новых благоустроенных пространствах Подмосковья.