Финал Всероссийского фестиваля детского дворового футбола 6х6 пройдет в Химках

Фестиваль проводит Всероссийская федерация школьного спорта при поддержке Минспорта РФ, Олимпийского комитета России, Российского спортивного фонда, Департамента спорта города Москвы, Министерства физической культуры и спорта Московской области и партии «Единая Россия».

Игры пройдут 21–22 сентября в физкультурно-спортивном комплексе «Салют» в Москве и на стадионе «Арена Химки» 23 сентября. За победу будут бороться более 60 команд юношей и девушек 13–14 лет из 50 регионов России.

В программе также — фотосессия юных футболистов с прославленными спортсменами и главными трофеями российского футбола. Почетными гостями церемонии закрытия фестиваля станут президент Всероссийской федерации школьного спорта, трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина; первый зампред Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Дмитрий Саблин; глава Химок Инна Федотова; президент Женского футбольного клуба «ЦСКА» Евгения Саблина; экс-игрок сборной России и футбольного клуба «Спартак» Денис Глушаков; спортивный комментатор телеканала «Матч ТВ» Константин Генич.

«Фестиваль детского дворового футбола — это не просто турнир, а пространство для новых возможностей, где каждый ребенок может раскрыть свой талант, научиться работать в команде, проявить целеустремленность и проверить свои силы», — отметила Ирина Роднина.

Проведение соревнований соответствует целям государственной программы «Спорт России».