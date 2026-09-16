₽2,5 млн за историю: в Одинцове продают редкую золотую десятирублевку 1904 года

В Одинцове на крупной онлайн-площадке выставлен на продажу нумизматический раритет — золотые 10 рублей, отчеканенные в 1904 году. Объявление разместил частный коллекционер, а запрошенная им цена впечатляет: ₽2,5 млн, сообщил REGIONS.

Монета с историей

Десятирублевка увидела свет на Санкт-Петербургском монетном дворе. Тираж оказался ограниченным — чуть больше миллиона штук, но до сегодняшнего дня в безупречном виде уцелели считанные экземпляры. Монета отлита из золота 900-й пробы, весит 8,6 грамма, из которых на чистое золото приходится 7,74 грамма. Диаметр составляет 22,5 мм.

Аверс несет профиль Николая II, последнего российского императора. На реверсе красуется Государственный герб Российской империи, утвержденный в 1883 году. Отдельного внимания коллекционеров удостоен гурт: на нем выгравирована надпись «Чистаго золота 1 золотникъ 78,24 доли», а также инициалы минцмейстера Александра Редько.

Что говорят о цене

На нумизматическом рынке стоимость таких монет напрямую зависит от сохранности и редкости конкретного варианта. Эксперт-нумизмат Виктор Молочников приводит ориентиры: рядовые экземпляры в очень хорошем состоянии оценивают в 85 000₽, а те, что не были в обращении, — примерно в ₽100 тыс.

«На маркетплейсах можно найти похожие экземпляры за ₽500–600 тысяч, однако монеты с высшими грейдами и уникальными характеристиками продаются заметно дороже. Данный лот прошел сертификацию одного из ведущих мировых нумизматических институтов, получив оценку наивысшую оценку— такую сохранность встречают крайне редко. Отсюда и получается такая цена», — отметил эксперт.

На что смотреть покупателю

Молочников рекомендует не пренебрегать проверкой. При покупке стоит непременно запросить сертификат подлинности и скрупулезно изучить детали — в первую очередь гурт и черты портрета. Подделки, по его словам, попадаются довольно часто.

Впрочем, подобные приобретения могут служить не только пополнением коллекции. Как отмечает эксперт, это еще и перспективное вложение: с годами стоимость таких монет лишь увеличивается.

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