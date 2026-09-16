Артур Уизли, Плакса Миртл и Колин Криви: стало известно, кто сыграет новых персонажей во втором сезоне «Гарри Поттера»

Каст нового сериала HBO по вселенной «Гарри Поттера» продолжает расширяться. Во втором сезоне, который снимут по книге «Гарри Поттер и Тайная комната», появятся три персонажа: Артур Уизли, Плакса Миртл и Колин Криви.

По информации Variety, роль Артура Уизли — главы семейства Уизли, отца Рона — исполнит Рейф Сполл, известный по проектам Trying и «Жизнь Пи». Призрака Плаксы Миртл, которая обитает в одной из женских уборных Хогвартса, сыграет Молли Хьюитт-Ричардс. Первокурсника-фотографа и фаната Гарри Колина Криви воплотит на экране Джаспер Эмброуз

Среди других новичков второго сезона: Кит Харингтон сыграет Златоуста Локонса, Бонни Хилл исполнит роль Джинни Уизли, Ленни Раш сыграет Добби, а Билли Барратт воплотит образ Тома Реддла.

Премьера сериала по серии романом Джоан Роулинг ожидается 25 декабря 2026 года на HBO и HBO Max. Главные роли исполнили Доминик Маклафлин (Гарри), Арабелла Стэнтон (Гермиона) и Аластер Стаут (Рон).

Ранее стало известно о возможном появлении Дэниела Рэдклиффа в новом сериале о Гарри Поттере.