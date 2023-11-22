Красная икра: как выбрать качественную и сколько стоит деликатес

Многие россияне стараются купить к Новому году баночку икры, даже если не могут часто позволить себе такое лакомство. Эксперты рассказали, стоит ли ждать повышения цен и как выбрать натуральный продукт, сообщает 56orb.ru .

В Роспотребнадзоре по Оренбургской области рекомендуют покупать икру в магазинах. Важно обращать внимание на упаковку. Должно присутствовать слово «икра». Производитель обязан указать дату изготовления.

«Не приобретайте икру, в состав которой входит пищевая добавка Е-239 (уротропин). Ранее ее применяли как консервант, однако с 2008 года она была запрещена, так как при разложении в кислой среде желудка из уротропина выделяются ядовитые токсические вещества (формальдегиды). Разрешенными консервантами для икры остаются Е-200, Е-201, Е-202, Е-203, Е-211, Е-212, Е-213», — сообщает региональный Роспотребнадзор.

Определить натуральность продукта можно визуально: икринки должны быть рассыпчатыми и однородными. После открытия банки важно проверить, легко ли лопается икринка. Если да, значит, товар качественный. Обычно икринки отличаются небольшими размерами.

Поможет и такой способ. Несколько икринок кладут в емкость с кипятком. Если икринки опустятся на дно тары и побелеют, то потребителя не обманули. Если же вода окрасится, то перед вами подделка.

Редакция провела обзор цен на продукцию в Оренбургской области. Икра горбуши оказалась самой дешевой (579 рублей). Немного дороже стоит икра нерки и форели (690 рублей). Икра чавычи оказалась самой дорогой (890 рублей). Стоимость указана за 100 грамм продукции. Цена зависит также от производителя и магазина, в котором ее можно приобрести.

Ранее нутрициолог из Подмосковья Дарья Иванова рассказала о продуктах, которые сохраняют красоту и молодость. В ТОП-5 вошла красная икра, которая занимает третью позицию рейтинга.