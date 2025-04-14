Краснодарскую статую «Аврора» поместили под специальный купол

Корреспондент KubanPress снял на видео, как проходит реконструкция. Так, скульптура «Аврора» теперь защищена специальным куполом. По информации журналиста, такая мера позволит проводить работы в любые погодные условия, что положительно отражается на сроках сдачи объекта. По данным издания, скульптуру вернут на прежнее место — к одноименному кинотеатру, в котором также проходит масштабная реконструкция.

По данным издания, скульптура выполнена из кованого алюминия. Она является одним из главных объектов культурного наследия Краснодара. В городе появилась в 1967 году. Реконструкцию кинотеатра завершат к лету 2025 года, сообщило издание «Ведомости Юг». В настоящее время выполнена реставрация поврежденных листов выколотки и очистка скульптуры от загрязнений. По информации KubanPress, реконструкция кинотеатра завершится к 2028 году.

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