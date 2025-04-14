Краснодарскую статую «Аврора» поместили под специальный купол
В Краснодаре 14-метровую скульптуру «Аврора» поместили под специальный купол
Фото: [Медиасток.рф]
В Краснодаре 14-метровую скульптуру «Аврора» поместили под специальный купол, сообщил kubanpress.ru.
Корреспондент KubanPress снял на видео, как проходит реконструкция. Так, скульптура «Аврора» теперь защищена специальным куполом. По информации журналиста, такая мера позволит проводить работы в любые погодные условия, что положительно отражается на сроках сдачи объекта. По данным издания, скульптуру вернут на прежнее место — к одноименному кинотеатру, в котором также проходит масштабная реконструкция.
По данным издания, скульптура выполнена из кованого алюминия. Она является одним из главных объектов культурного наследия Краснодара. В городе появилась в 1967 году. Реконструкцию кинотеатра завершат к лету 2025 года, сообщило издание «Ведомости Юг». В настоящее время выполнена реставрация поврежденных листов выколотки и очистка скульптуры от загрязнений. По информации KubanPress, реконструкция кинотеатра завершится к 2028 году.
Ранее сообщалось, что подмосковные территории вошли в федеральный реестр лучших практик благоустройства.