Подмосковные территории вошли в федеральный реестр лучших практик благоустройства

Пять благоустроенных территорий Подмосковья вошли в федеральный реестр лучших практик и проектов благоустройства, реализованных в 2024 году, регион стал одним из лидеров по количеству проектов, отобранных для реестра. Об этом сообщает Министерство благоустройства Московской области.

«Пять поданных заявок были одобрены экспертным советом и включены в реестр. Мы продолжаем благоустраивать парки и скверы, строить набережные. Для нас важно, чтобы в каждом муниципалитете была своя благоустроенная зона отдыха», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Так, набережная реки Коломенки в Коломне, территория вдоль Чкаловского озера с улицы Бахчиванджи в Щелково и набережная реки Синичка в Красногорске признали лучшими в номинации «Благоустройство площади, улицы, бульвара, сквера, набережной или другой территории общего пользования как зоны пешеходного транзита, общения людей, развлечения, оказания услуг», парк культуры и отдыха по улице Пушкина в Жуковском — в номинации «Благоустройство парка, лесопарка, сада или иной озелененной территории общего пользования как места отдыха, занятий физкультурой и спортом и общения с природой».

Кроме того, в номинации «Благоустройство памятных мест, мест захоронений и иных мемориальных зон, включая военные» отметили благоустроенную пешеходную зону «Аллея Славы» в Луховицах. Все работы на территориях провели в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжат уделять внимание благоустройству парков и лесопарков.