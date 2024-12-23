Красноярец рассказал о «чудовищном количестве угольной пыли» в своей квартире

Красноярец рассказал, что будучи холостяком, не придавал особенного значения экологической ситуации в Николаевке — это один из районов Красноярска. Отношение изменилось после женитьбы. Во время ремонта в квартире обратил внимание на углы, закопченные угольной сажей. Выяснилось также, что потолки почернели от копоти.

«Какое-то чудовищное количество угольной пыли, которого я раньше не замечал», — рассказал «Проспекту Мира» житель Красноярска.

Со временем Александр стал отцом. Во время чистки носа малыша он стал обращать внимание на собравшуюся в носовых пазухах ребенка пыли черного цвета. Мужчина осознал, что в районе негативная окружающая среда. Вместе с семьей он принял решение о переезде. Район города он сравнил с «газовой камерой».

«Проспект Мира» пообщался также с Аллой, которая проживает вблизи Николаевки. Женщина рассказала о большом количестве сажи, которая массово оседает на занавесках и подоконниках. Горожанка отметила, что перестала сушить белье на балконе.

Корреспондент «Проспекта Мира» при помощи датчиков IQAir AirVisual Pro сделал замеры воздуха. Исследование провели 19 декабря.

«Датчик оценивал качество воздуха как вредный и очень вредный — от 170 до 280 единиц», — сообщил «Проспекта Мира».

Ранее сообщалось, что мобильные лаборатории провели более 1 тыс. измерений для оценки уровня загрязнения воздуха и воды в Подмосковье.