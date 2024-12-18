Мобильные лаборатории Подмосковья провели более 1 тыс. измерений для оценки уровня загрязнения воздуха и воды

С начала 2024 года экологические лаборатории ГКУ «Мособлэкомониторинг» провели более 1 тыс. замеров качества компонентов окружающей среды, чтобы определить уровень загрязнения атмосферного воздуха, природной и сточной воды, работы провели по заявкам инспекторов эконадзора. Об этом сообщает Министерство экологии и природопользования Московской области.

В общей сложности специалисты выполнили более 112 тыс. элементоопределений. Только в 15% случаев им удалось зафиксировать несоответствие установленным гигиеническим нормативам. По результатам проверок было направлено более 500 уведомлений о необходимости прекратить негативное воздействие.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье работают горячая линия и портал по вопросам вывоза строительных отходов.