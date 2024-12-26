Красноярка рассказала, как ее сына закидали петардами и отпинали шестеро подростков

Юлия рассказала, что ее муж стал свидетелем одного инцидента. В окно он увидел, как компания подростков бросала в сторону ее сына петарды. В этот момент школьник находился во дворе. Он выгуливал собаку. По словам матери, мальчик кричал и просил ребят остановиться, но они продолжали свои действия. На улицу сразу вышел отец. Подростки бросили ему под ноги петарду и обратились к нему с применением нецензурной лексики.

По словам Юлии, вечером этого же дня на мальчика напали ребята в масках. Они сказали, чтобы тот позвал отца для разговора. Мужчина вышел во двор, но там никого не было. Он поехал с сыном в отделение полиции, где у ребенка сняли побои.

«Заявление написали, направление в судмедэкспертизу взяли, параллельно нам рассказали, что из шести нападавших — пятеро уже состоят на учете, а шестого, самого старшего 15-летнего, только сняли с учета. Мелкие кражи, хулиганство, порча имущества», — рассказала Юлия.

Глава семейства узнал номер телефона матери одного из нападавших. По словам Юлии, муж позвонил и предупредил о больших проблемах. Женщина рассказала, что ночью позвонили из полиции и сообщили, что подросток пропал. Его мать обвиняла в этом мужчину, который угрожал ее семье. В квартиру Юлии приходили инспекторы по делам несовершеннолетних.

«Подросток, кстати, утром домой сегодня вернулся сам», — отметила женщина.

Сотрудники правоохранительных органов сообщили, что разбираются в ситуации.

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