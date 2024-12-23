В Мытищах семья избила сотрудницу торгового центра

В Мытищах семья напала на сотрудницу торгового центра и избила ее. Как сообщает портал Regions , инцидент произошел в июне, но пострадавшей так и не удалось привлечь нападавших к ответственности.

Женщина, работающая менеджером в ТЦ «Красный кит», собиралась выехать со служебной парковки. Позади автомобиля были пешеходы — мужчина и женщина средних лет, девушка в униформе и подросток.

Мужчина обругал сотрудницу ТЦ и показал ей средний палец. Та сделала ему замечание. После этого спутница мужчины разбила автоледи зеркало на машине. Тогда водитель вышла из автомобиля и потребовала возместить ущерб. В ответ ее избили и толкнули на землю. В результате падения она сломала палец на руке.

Пострадавшая обратилась за медпомощью и в полицию. Однако, дело не завели якобы из-за отсутствия состава преступления. Тогда женщина обратилась в гражданский суд. Заседание состоится 23 января.

Подробности происшествия — в эксклюзивном материале Regions.