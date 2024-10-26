Красный Крест нашел 1088 человек в Курской области из 5,6 тыс. поданных заявок

Председатель РКК Павел Савчук проинформировал, что на сегодняшний день удалось установить местоположение 1088 человек. Поиски проходят в непрекращающемся режиме. Представители общественной организации регулярно посещают пункты временного размещения, чтобы обновить базу поступивших россиян.

Кроме того, сверяют списки жителей Курской области, которые оказываются в гуманитарных центрах Красного Креста. В них числится около 100 тыс. человек. Также проверяют все медицинские центры. Иногда одного человека ищет сразу несколько людей. На официальном сайте РКК размещена специальная форма, которую необходимо заполнить для поиска.

РКК считает важным помогать семьям воссоединиться. В настоящее время это одно из приоритетных направлений деятельности, которую общественники ведут с 2022 года.

«В связи с событиями в Курской области понятно, что эта деятельность интенсифицировалась, потому что поступает огромное количество обращений к нам по поводу того, куда можно обратиться, как найти своего родственника, когда мы его найдем и так далее», — подчеркнул глава РКК.

Ранее сообщалось, что наемника из США заочно арестовали за преступления в Курской области.