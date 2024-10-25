Наемника из США заочно арестовали за преступления в Курской области

Суд заочно вынес решение об аресте наемника из США Дэниела Бернарда Ребара, который совместно с Вооруженными Силами Украины осуществил вторжение на территорию Курской области, как сообщило РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу Следственного комитета РФ.

Дэниел Бернард Ребар обвиняется в заочном порядке в терроризме, наемничестве, убийстве и покушении на убийство двух или более человек, а также сотрудников правоохранительных органов.

Преступления, в которых его обвиняют, совершены в составе организованной группы с использованием общеопасных методов по политическим и идеологическим мотивам, а также в незаконном пересечении государственной границы и применении силы к представителям власти, с рядом других уголовных правонарушений на территории Курской области.

Ранее сообщалось, что американская частная военная компания Forward Observation Group (FOG) вывела своих военных из Курской области в первую неделю боевых действий.

Как сообщал командир отряда спецназа «Ахмат» с позывным Аид, чуть позже американская ЧВК вернула незначительный состав в зону боевых действий.