Кража с фирменным фургоном: курьер одной из онлайн-платформ попал на камеры при хищении самоката в Сызрани
Фото: [REGIONS/Владимир Ерастов]
В ГУ МВД России по Самарской области проинформировали, что сотрудники установили личность мужчины, подозреваемого в хищении трюкового самоката, сообщил sovainfo.ru.
Сотрудникам ведомства удалось восстановить хронологию инцидента в Сызрани. Женщина с ребенком пришли в детский сад. Мама забрала трюковый самокат сына и пошла в магазин. На время покупок она оставила транспортное средство, стоимость ориентировочно которого женщина оценила в 4,5 тыс. руб., у магазина. Вернувшись, самоката не обнаружила.
По камерам видеонаблюдения установлено, что вблизи магазина находился фургон с символикой одной из известных организаций. Мужчина погрузил самокат и сел на пассажирское сидение. Фургон уехал за пределы города.
По данным ведомства, задержан 52-летний житель Тольятти, который в день происшествия доставил в Сызрань товары одной из онлайн-платформ. Мужчина признал вину. Самокат вернули собственнику. Возбуждено уголовное дело. В полиции призвали не оставлять личные вещи без присмотра.
