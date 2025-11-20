Кража с фирменным фургоном: курьер одной из онлайн-платформ попал на камеры при хищении самоката в Сызрани

В ГУ МВД России по Самарской области проинформировали, что сотрудники установили личность мужчины, подозреваемого в хищении трюкового самоката, сообщил sovainfo.ru.

Сотрудникам ведомства удалось восстановить хронологию инцидента в Сызрани. Женщина с ребенком пришли в детский сад. Мама забрала трюковый самокат сына и пошла в магазин. На время покупок она оставила транспортное средство, стоимость ориентировочно которого женщина оценила в 4,5 тыс. руб., у магазина. Вернувшись, самоката не обнаружила.

По камерам видеонаблюдения установлено, что вблизи магазина находился фургон с символикой одной из известных организаций. Мужчина погрузил самокат и сел на пассажирское сидение. Фургон уехал за пределы города.

По данным ведомства, задержан 52-летний житель Тольятти, который в день происшествия доставил в Сызрань товары одной из онлайн-платформ. Мужчина признал вину. Самокат вернули собственнику. Возбуждено уголовное дело. В полиции призвали не оставлять личные вещи без присмотра.

