Крематорий для животных появился в Белгородской области

Закон РФ не разрешает захоронение животных или сброс их трупов в урны, на городские свалки. Теперь на территории региона открылся крематорий. Стоимость услуги зависит от выбранного пакета.

Так, владелец животного может заказать услугу, когда животное кремируют одного. Тогда собирают его прах и отдают хозяевам. Если в камере находится несколько зверей, то собрать прах уже невозможно.

Обратиться в крематорий могут не только собственники домашних животных (индивидуальная кремация), то и владельцы местных ферм (общая). Важно подписать договор для оказания данной услуги. Процедура длится несколько часов, пока не будет достигнута цель - полное уничтожение органических веществ.