Кремль: делом об избиении журналистки и адвоката в Чечне уже занимаются

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ходе брифинга ответил на вопрос журналиста о реакции Кремля на инцидент с избиением журналистки и адвоката в Чечне, сообщает « Газета.Ru ».

Дмитрий Песков отметил, что президент проинформирован о случившемся. Делом уже занимаются компетентные по данным вопросам сотрудники. В частности, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова передала данные в Следственный комитет и чеченскую прокуратуру.

Также Дмитрий Песков отметил, что президент принимал участие в ШОС.

Напомним, 4 июля поступило сообщение о том, что в Чечне избили журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова. Техника и документы были уничтожены. Милашина и Немов приехали в Чечню в рамках рабочей командировки для личного присутствия на заседании по делу жены экс-судьи Верховного суда республики.