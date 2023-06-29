Кремль: народ РФ поддерживает спецоперацию

В расположение журналистов попали данные одного соцопроса, согласно которому мнения жителей России разделилось на две группы. Одни поддерживают проведение спецоперации. Другие – выступают за старт переговорного процесса. Число одной и другой группы приблизительно сравнилось поровну. Журналисты обратились к пресс-секретарю президента РФ прокомментировать такие данные.

«Те данные, которыми располагаем мы, они другие, они все-таки показывают абсолютную преобладающую поддержку спецоперации, доминирующую абсолютно поддержку президента», - заявил Дмитрий Песков

Дмитрий Песков сказал, что не может комментировать данные соцопроса. Для этого необходимо знать ряд показателей: какая выборка, кто принимал участие и др. Пресс-секретарь уверен, что жители РФ поддерживают Кремль в решении проведения спецоперации. Это подтверждает большинство проведенных соцопросов.