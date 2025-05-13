В Москве задержан топ-менеджер по делу о хищении миллиардов, выделенных на защиту границы РФ

В Москве задержали генерального директора ООО «КТК сервис» Андрея Воловикова, который подозревается в хищении свыше 1 млрд руб., выделенных на строительство фортификационных сооружений на границе с Украиной в Курской области. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах. Задержанного отправили в следственный изолятор (СИЗО).

Следствием установлено, что Воловиков причастен к организации крупной схемы растраты бюджетных средств. Его задержание и арест были проведены по ходатайству следователя. В Мещанском суде Москвы отметили, что бизнесмен уже обжаловал свой арест.

Ранее по этому же делу были арестованы бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов, его бывший заместитель Алексей Дедов и экс-депутат Максим Васильев. Все трое обжаловали свои аресты в апелляционной инстанции.

Общий ущерб бюджету Курской области в результате растраты государственных средств, по предварительным оценкам, превышает 1 млрд руб. Эти средства были выделены АО «Корпорация развития Курской области» для реализации стратегического проекта по укреплению границы.

Следствие установило, что руководители организованной группы, включая бывших чиновников, организовали хищение с помощью мошеннической схемы и присвоили деньги себе.

Ленинский районный суд Курска уже взыскал свыше 4,1 млрд руб. с девяти физических лиц и восьми организаций, причастных к преступлению. Генеральная прокуратура (ГП) добилась возврата значительных средств, ранее выделенных на строительство фортификационных сооружений, а также взыскания государственной пошлины в размере 900 тыс. руб.

Ранее правительство РФ утвердило отсрочку налоговых выплат для бизнеса в Курской области.