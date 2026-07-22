Не Египет, но видео есть: акулы в Приморье пугают туристов на протяжении июня и июля

Летом 2026 года акулы у берегов Приморья стали одной из самых громких тем. Хищников видели в нескольких точках — от острова Путятина до Триозерья и Находки. Ролики с акулами заполонили соцсети: на одних кадрах хищник кружит у лодки, на других — перехватывает улов рыбаков или подходит почти вплотную к пляжу. Среди мест, где заметили акул, — мыс Тобизина, биостанция «Запад» и другие популярные у отдыхающих точки, сообщил vostokmedia.com.

Ученые связывают активность акул с ранним прогревом воды и массовым подходом кормовых рыб — тунца, сардины, скумбрии. За ними, как правило, следуют и хищники. Специалисты подчеркивают: акулы в Японском море обитали всегда, просто раньше их не снимали так часто. Появление хищников у берегов специалисты называют естественным процессом, а не аномалией.

Согласно данным Национального научного центра морской биологии ДВО РАН, в акватории Приморья обитает около 12–15 видов акул. Часть из них регулярно заходит в залив Петра Великого. Другие особи появляются сезонно, вместе с теплыми течениями и мигрирующей рыбой. Среди них есть и крупные хищники, в том числе акула мако, однако встречи с ними у самого берега крайне редки.

В июне и июле 2026 года сообщения об акулах поступали почти ежедневно. Не все видео удалось проверить, но часть случаев подтвердили ученые и региональные СМИ. Спасатели призывают отдыхающих сохранять бдительность, но без паники — акулы у берегов Приморья не стали новой реальностью, а лишь напомнили о том, что море остается домом для этих хищников.

«На сегодняшний день официального запрета на купание во всем Приморье из-за акул нет. Купаться нужно только на разрешенных пляжах, где есть спасатели, проверенная вода, буйки и понятная зона для отдыха», — сообщил vostokmedia.com.

Ранее сообщалось, что коренной житель Сочи раскрыл секрет идеального купания в Черном море.