Атака БПЛА ВСУ на регионы России 24 июля: 50 дронов над Ленобластью, удары по Петербургу

В ночь на 24 июля 2026 года российские регионы подверглись массированной атаке беспилотников Вооруженных сил Украины. Наиболее интенсивный налет пришелся на Ленинградскую область и Санкт-Петербург, где силы ПВО уничтожили до 50 БПЛА. В Санкт-Петербурге зафиксированы повреждения гражданских объектов, в Новгородской области также работала система ПВО.

Ленинградская область: до 50 сбитых БПЛА

В 1:43 в Ленинградской области объявлена опасность атаки БПЛА. Губернатор Александр Дрозденко сообщил, что силы ПВО ведут работу по уничтожению беспилотников. Количество сбитых над регионом БПЛА последовательно увеличивалось: первоначально сообщалось об 11, затем о 33, а к утру цифра достигла 50. Боевая работа продолжалась. По информации канала «Осторожно, новости», под атаку в регионе попала промзона вблизи Кудрово, где начался мощный пожар.

Санкт-Петербург: удары по гражданским объектам

Вслед за Ленинградской областью в Санкт-Петербурге также объявили угрозу атаки БПЛА. Губернатор Александр Беглов сообщил, что город подвергся атаке беспилотников, удар пришелся на объекты гражданской инфраструктуры на Московском шоссе. В настоящее время идет ликвидация последствий, оперативный штаб под руководством губернатора координирует деятельность городских служб. В целях безопасности Росавиация временно ограничила полеты в аэропорту Пулково.

Новгородская область: работа системы ПВО

Губернатор Новгородской области Александр Дронов сообщил, что на территории региона сработала система противовоздушной обороны при атаке украинских беспилотников. Глава региона призвал жителей сохранять спокойствие и при обнаружении обломков БПЛА немедленно сообщать по номеру 112.

Другие регионы: объявлена ракетная опасность

В ночь на 24 июля ракетная опасность была объявлена в Калужской, Тульской, Брянской и Курской областях.