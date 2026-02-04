Кресты, круги, буквы в Реутове: жители находят подозрительные символы у своих дверей

В Реутове местные жители стали замечать подозрительные символы на дверях своих квартир. Обеспокоенные граждане сообщают о появлении различных отметок: крестов, колец и наборов букв. Специалисты допускают, что это могут быть специальные знаки, которые преступники оставляют в процессе подготовки к проникновению, сообщил REGIONS.

Необычные графические обозначения, такие как линии, буквенные комбинации или геометрические фигуры, жители находят на стенах возле дверей, в подъездах и около замков. В комментарии для REGIONS адвокат Гульназ Измайлова подтвердила, что подобные знаки действительно могут использоваться злоумышленниками для обмена данными.

«Ситуация требует немедленных действий для обеспечения безопасности. Срочно снимите метки (знаки, наклейки, царапины) с двери, почтового ящика или звонка», — советует юрист.

Юрист пояснила, что каждому символу может быть присвоен свой смысл. Например, крест способен обозначать квартиру, рассматриваемую как цель, а круг — указывать на долгое отсутствие хозяев. Наборы букв зачастую шифруют информацию о времени, конкретной дате или местоположении.

При выявлении таких меток Измайлова советует в первую очередь позаботиться о дополнительной безопасности: проверить надежность замков и установить систему видеонаблюдения с функцией отслеживания движения. Эффективным также считается создание иллюзии присутствия жильцов с помощью автоматизации, например, умных розеток, которые периодически включают свет.

Кроме того, адвокат рекомендует реутовцам, обнаружившим свежие и непонятные знаки, немедленно оповестить соседей и представителей управляющей компании.

«Обязательно обратитесь с заявлением к участковому уполномоченному. Фиксация подобных знаков важна, так как они могут свидетельствовать о подготовке к преступлению», — настаивает Измайлова.

В ответ на официальный запрос REGIONS в мэрии города заявили, что информация о загадочных надписях направлена в полицию. При этом в пресс-службе администрации добавили, что из-за неточно указанного адреса в запросе у правоохранительных органов пока нет возможности оперативно прибыть на место и принять меры.

