Тайна в подвале за стеной: жильцы дома в Кашире-2 с 1997 года жили рядом с телом убитого ребенка

Следственные органы завершили расследование одного из самых затяжных дел в истории Каширы, сообщил REGIONS.

По версии следствия, обвиняемый находился в квартире в Кашире. Его восьмилетняя падчерица просила есть, что стало причиной конфликта. Мужчина совершил убийство малолетней. Инцидент произошел 7 марта 1997 года. На следующий день он решил скрыть следы преступления.

По версии правоохранителей, мужчина поместил тело в сумку и перевез в подвал многоэтажного дома, чтобы закопать.

«Для жителей этого дома страшная тайна их подвала оставалась нераскрытой почти 30 лет», — сообщил REGIONS.

В рамках плановой работы по архивным уголовным делам в 2025 году следователи выявили неполноту расследования по факту исчезновения ребенка в 1997 году. Руководство следственного отдела незамедлительно возобновило работу по делу с привлечением криминалиста. В ходе оперативных мероприятий было установлено местонахождение и задержан фигурант.

В процессе допроса подозреваемый признался в содеянном и указал приблизительное место, где спрятал тело. Организованные по этим координатам поисковые работы позволили обнаружить останки погибшей девочки.

Ранее сообщалось, что семью вероятного педофила травят в Сети после убийства ребенка в Петербурге.