Криминальный авторитет вымогал деньги у военнослужащих РФ

В кузбасской столице вынесли приговор криминальному авторитету, сообщил VSE42.RU со ссылкой на областную прокуратуру и МВД.

По данным региональной полиции, криминальный авторитет контролировал поступление денежных средств, которые по его указанию «смотрящие» вымогали у военнослужащих РФ. Преступники получали деньги от лиц, которые продавали запрещенные препараты. Они «крышевания» коммерческие организации и лиц, занимавшихся частным извозом. Осужденный лично оказывал финансовую поддержку некоторым гражданам, которые находились в тюрьмах.

«Оперативной разработкой бывшего лидера преступной среды в период с 2016 по 2022 годы занимались сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска ГУ МВД России по Кемеровской области – Кузбассу совместно с коллегами из регионального ГУФСИН», — указано в сообщении ведомства.

41-летний криминальный авторитет ранее был неоднократно судим. В числе доказанных преступлений есть особо тяжкие. Во время обыска сотрудники правоохранительных органов изъяли гражданское оружие, которое не было зарегистрировано. Кроме того, были найдены маска-балаклава, рации, кобура скрытого ношения, колода карт и четки с символикой уголовно-криминальной среды. Правоохранители обнаружили ряд предметов, которые могли использоваться для преступной деятельности.

От сотрудничества со следствием осужденный отказывался.

«Изучив представленные следствием материалы, суд признал фигуранта виновным и назначил ему в качестве наказания 10 лет 5 дней лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима», — отмечено в сообщении.

