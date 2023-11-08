«Критическая точка»: Экс-разведчик из США рассказал о посыле Залужного изменить ход СВО

Статья главкома ВСУ Валерия Залужного стала настолько значимой, что многие эксперты стараются разобраться, что же на самом деле хотела поведать миру одна из важных политических личностей Украины. Своим мнением во время интервью на YouTube-канале поделился и бывший американский разведчик Скотт Риттер, сообщает агентство «РИА Новости».

Валерий Залужный рассказал, что контрнаступление провалилось, а шансы выдержать атаку со стороны армии РФ в позиционных боях невелики. Главнокомандующий ВСУ предложил усилить мобилизацию и попросил больше западной техники и снарядов. Эксперт Скотт Риттер уверен, что таким образом Залужный отправил посыл президенту Владимиру Зеленскому.

«Главком ВСУ противоречит тому, что говорится в заявлениях верховного главнокомандующего, президента. Само по себе это значимое событие, оно означает, что ситуация достигла критической точки», - уверен эксперт

Скотт Риттер считает, что провальное наступление привело к гибели множества украинских военных. Существующих резервов уже не хватает для нападения и обороны. Валерий Залужный пытается убедить Владимира Зеленского отказаться от дальнейших попыток контрнаступления.

Ранее стало известно о гибели помощника главнокомандующего ВСУ. Сам Залужный уверен, что произошел теракт.

Из-за неудач на линии фронта на Украине зреет военный переворот. Эксперты уверены, что Владимира Зеленского на Западе уже списали со счетов. Кто же станет новым президентом Украины? Разбиралось «Подмосковье сегодня».