Критик Кретова рассказала, почему о Союзе театральных деятелей России не слышно после СВО

Критик и журналист Екатерина Кретова рассказала об общественном статусе Союза театральных деятелей России (СТД), и о причинах, почему после начала СВО члены организации перестали выступать с публичными заявления по любому поводу, пишет интернет-издание « Абзац ».

Эксперт высказала мнение, что такие организации, как СТД, уже давно утратили свое значение для общества. Есть люди, у которых оформлены членские билеты. По сути, на этом заканчивается какая-либо активная деятельность коллектива.

«СТД как общество какое-то – это иллюзия, нет никакого общества. Ну поликлиника у них какая-то там есть, куда они ходят», - считает критик Екатерина Кретова

Екатерина Кретова также поделилась видением, как будет развиваться российское театральное искусство. Критик отметила, что двойственная сущность человека (материальная и духовная сторона) нуждается в театре, который будет ориентироваться на традиционные ценности, затрагивать вечные вопросы.

При этом современный зритель говорит уже на другом языке, чем прошлый обыватель. В театре должны использоваться те инновационные технологии, которые давно применяются при съемках фильмов. Зрителю должно быть интересно.

Журналист издания «Абзац» обратился к критику Кретовой с просьбой прокомментировать дело режиссера Евгении Беркович. Эксперт отметила, что в России должны быть одинаковые условия для всех граждан. Если спектакль, который вызвал резонанс, и противоречит общественному мнению, то есть множество работ других авторов, которые презентуют людям до сих пор.