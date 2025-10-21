Критиковал санкции: футбольный блогер попал в украинскую базу «Миротворец»*

По информации издания, блогер не поддерживает санкции, введенные против российского спорта. Свою позицию по данному поводу Михаил Борзыкин неоднократно высказывал публично. Блогер также положительно относится к развитию крымского футбола. Спикер периодически делится мнением относительно событий, которые происходят в России и не связаны со спортом. Так, блогер осуждал атаки ВСУ по Белгороду и Воронежу.

По данным издания, активная гражданская позиция стала поводом для включения российского блогера в базу украинского экстремистского сайта. Авторы посчитали, что своими заявлениями блогер покушается на суверенитет и территориальную целостность Украины и становится соучастником преступлений, которые якобы совершаются против страны и ее граждан. Блогера также обвинили в «пропаганде войны» и «публичной поддержке убийств граждан Украины».

Ранее сообщалось, что четырех двухлетних детей из России занесли в базу экстремистского «Миротворца»*.

*Украинский сайт «Миротворец» признан экстремистским и заблокирован в РФ.