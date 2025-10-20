Четырех двухлетних детей из России занесли в базу экстремистского «Миротворца»*

Четыре двухлетних ребенка из России внесены в базу экстремистского украинского ресурса «Миротворец»*. Этот сайт запрещен на территории нашей страны и признан экстремистским. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на информацию с портала.

Детей обвинили в предполагаемом «покушении на суверенитет Украины».

На сайте «Миротворца»* не впервые.е появляются данные о детях, подростках и пенсионерах. Чаще всего обвинения предъявляются тем, кто посещал республики Донбасса после 2014 года.

К примеру, в базу данных украинских террористов и экстремистов попал 14-летний юноша, которого обвинили в угрозе суверенитету Украины. Причиной внесения его данных стало участие в сборе средств для гуманитарной помощи военнослужащим в ДНР и ЛНР.

* — сайт запрещен на территории России и признан экстремистским