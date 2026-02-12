Кроссовки вместо треккинговых ботинок: дирекция нацпарка назвала главную причину трагедий среди посетителей

С 2017 года в нацпарке, расположенном в Красноярском крае, пострадали 412 человек. За этот период произошло шесть трагических инцидентов с летальным исходом. Спасти удалось 406 посетителей. В дирекции нацпарка проинформировали о нововведениях, связанных с посещением парка, сообщил prmira.ru.

По информации издания, в 2025 году специалисты спасли 66 посетителей. Один человек погиб. Помощь оказали 93 гостям парка. В среду, 11 февраля, дирекция «Красноярских Столбов» провела пресс-конференцию. Сотрудники рассказали, что одна из главных причин различных инцидентов — неподготовленность туристов.

По словам специалистом, посетители парка приходят в обуви и одежде, которые не соответствуют выбранному виду активного отдыха. В рамках новых правил детям категорически запрещено взбираться на скалы. Лазить разрешено исключительно на тренировках под строгим наблюдением квалифицированного тренера.

По данным администрации, совершеннолетние посетители вправе гулять по парку, проходить неутвержденные маршруты или взбираться на скалы. Однако в случае ЧП нести ответственность будет нарушитель.

«Что касается денежных штрафов, то выписывать их обычным посетителям пока не планируют. Наказывать будут гидов и туроператоров, которые ведут коммерческую деятельность», — сообщил prmira.ru.

