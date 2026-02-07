Монголия бьет рекорды: почему туристы массово выбирают степь вместо азиатских пляжей

Монголия стремительно набирает популярность как новое, неожиданное направление для путешественников со всего мира, становясь альтернативой традиционным курортам Юго-Восточной Азии, пишет портал «Турпром».

Отмечается, что туристов привлекает возможность погрузиться в дикую природу, познакомиться с уникальной кочевой культурой и насладиться ощущением бескрайнего простора, которого не хватает в перенасыщенных Таиланде или Вьетнаме.

Статистика подтверждает резкий рост интереса. Так, в 2024 году Монголию посетили рекордные 8 млн туристов, что принесло экономике страны $1,6 млн дохода. К середине сентября 2025 года страну уже посетили более 6 млн человек.

Эксперты называют этот бум результатом эволюции запросов путешественников, ищущих аутентичные впечатления, и активной популяризации направления в социальных сетях.

Ключевыми преимуществами Монголии являются ее природные контрасты — от суровой пустыни Гоби и величественных Алтайских гор до живописных зеленых лугов, а также богатое культурное наследие, связанное с эпохой Чингисхана и многовековыми традициями кочевников.

Немаловажную роль играет и финансовая доступность: цены на проживание, транспорт и питание здесь зачастую ниже, чем на популярных азиатских курортах.

Современный туристический маршрут часто включает столицу Улан-Батор с ее монастырями и музеями, национальный парк Терелж, пустыню Гоби с ее «пылающими скалами» и дюнами, а также проживание в юртовых лагерях и участие в повседневной жизни скотоводов. Основные потоки туристов сегодня прибывают из Китая, России, Южной Кореи, Японии и США.

Эксперты отмечают, что рост популярности Монголии отражает глобальный тренд на поиск неизведанных, подлинных направлений. Главной задачей для страны сейчас становится сохранение хрупкой природы и аутентичности культуры перед лицом растущего турпотока.

Для многих путешественников Монголия предлагает именно то, что они ищут, — возможность оторваться от цивилизации и получить опыт, который невозможно повторить больше нигде в мире.

Ранее популярный ютубер Дрю Бински, объехавший все страны Африки, назвал три лучших для туризма.