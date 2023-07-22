Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо на странице своей социальной сети осудил наличие кассетных боеприпасов у ВСУ, пишет агентство « РИА Новости ».

«Кровавая бойня! Зеленский начал использовать американские кассетные боеприпасы! Ущерб гражданскому населению будет ужасным и на долгое время!», - отметил политик Флориан Филиппо

Флориан Филиппо уверен, что режим Владимира Зеленского будет использовать кассетные боеприпасы целенаправленно против мирного населения. Это приведет к гибели невинных людей. Пострадает инфраструктура украинских городов. Украине понадобится длительное время на восстановление после завершения СВО.

Французский политик Флориан Филиппо также выразил негодование, что Украине поставили боеприпасы с кассетными головками из США. Американские власти должны были понимать, к чему приведут такие атаки.

Также в очередной раз Флориан Филиппо раскритиковал действия французского правительства. Ранее он не раз призывал прекратить оснащать Украину вооружением и настаивал на мирном урегулировании конфликта. По мнению политика президент Франции Эммануэль Макрон должен был публично осудить действия США.