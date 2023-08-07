«Кровавая развязка»: Председатель ЛДПР прокомментировал госпереворот в Нигере

Председатель ЛДПР и глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий по просьбе агентства «РИА Новости» прокомментировал ситуацию в Нигере. Политик уверен, что любое вмешательство других стран во внутренний конфликт может лишь усугубить ситуацию и спровоцировать развязку масштабной войны в Африке.

«В Нигере необходимо продолжать искать пути дипломатической развязки кризиса и возвращения в правовое русло. Военная интервенция и вмешательство извне грозит привести к большой африканской войне». – отметил председатель ЛДПР и глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий

Внешние силы в настоящее время пытаются любым способом вернуть к власти президента Мохамеда Базумы, которого свергли местные жители. Вмешательство третьих сторон в конфликт станет началом войны. Единственный способ изменить ситуацию – искать дипломатические способы урегулирования. Ввод иностранного военного контингента в Нигер будет расцениваться как военная угроза, о чем официально заявляли правительства Мали и Буркина-Фасо. Леонид Слуцкий убежден, что не стоит игнорировать данные заявления.

«Позиция поддержавших нигерских повстанцев африканских государств не менялась. Таким образом, все это может привести в кровавой развязке», - говорит Леонид Слуцкий

Председатель ЛДПР и глава думского комитета по международным делам напомнил, что у России есть официальная позиция относительно внутренних конфликтов – правительство не поддерживает любые государственные перевороты вне зависимости от того, в какой точке мира они происходят.