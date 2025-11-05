Кровавые реки в Кузбассе: инцидент привлек внимание прокуратуры

Новокузнецкая межрайонная природоохранная прокуратура организовала проверку исполнения требований экологического законодательства после выявления в соцсетях информации о неприятном запахе в районе города Мыски и изменении цвета реки, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на телеграм-канал прокуратуры Кемеровской области.

По информации издания, в одном из телеграм-каналов появилась информация о зловонном запахе. Местные жители предполагают, что запах исходит от местной птицефабрики. Горожане также считают, что сотрудники сливают в канализацию отходы производства. Региональная прокуратура выявила жалобу во время мониторинга соцсетей.

По данным ведомства, глава регионального надзорного ведомства поручил сотрудникам выехать на место происшествия. Так, жители сообщали, что вода в реке приобрела красный цвет. Горожане сравнивают его с цветом крови. Для разбирательства в ситуации привлечены специалисты контролирующих органов. Сотрудники прокуратуры организовали проверку исполнения требований экологического законодательства.

«По результатам проверки будет решен вопрос о необходимости принятия мер прокурорского реагирования», — указано в сообщении ведомства.

