В России впервые применили персонализированную мРНК-вакцину для лечения меланомы

В России впервые применена персонализированная вакцина для терапии меланомы. В пресс-службе Минздрава проинформировали, что первым пациентом стал 60-летний житель Курской области, сообщил rosbalt.ru.

По информации ведомства, мужчина столкнулся с болезнью еще в 2021 году, когда у него диагностировали меланому кожи и провели хирургическое вмешательство. Однако спустя четыре года, в 2025-м, заболевание вернулось — на этот раз поразив лимфатические узлы. Пациента снова прооперировали, на этот раз в Национальном медицинском исследовательском центре радиологии.

«В НМИЦ радиологии впервые в клинической практике применили персонализированную противоопухолевую мРНК-вакцину „Неоонковак“, — рассказали в ведомстве.

В настоящее время мужчина продолжает проходить иммунотерапию. В Минздраве отметили: несмотря на все усилия, риск дальнейшего прогрессирования болезни остается, а стандартные методы лечения на этом этапе уже практически исчерпаны. Именно в этой ситуации было принято решение о применении индивидуальной мРНК-вакцины. Ее рассматривают как инструмент контроля над заболеванием. На сегодняшний день пациент чувствует себя удовлетворительно.

Ранее сообщалось, что эффект от химиотерапии повысили в 10 раз с помощью новых нанотехнологий.