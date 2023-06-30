Круизный лайнер «Князь Владимир»: из России в Абхазию прибыли первые туристы

Добраться из РФ в Абхазию теперь можно не только на поезде, автобусе или автомобиле. Столицы России и Республики соединены еще и морским сообщением, пишет агентство « Интерфакс ».

В пятницу, 30 июня, из Сочи прибыли первые туристы. Конечный пункт – Сухум. Гости абхазской столицы пробудут трое суток на берегу Черного моря. Затем лайнер отправится в обратном направлении. Первых гостей, которых 82 человека, встречал в порту лично президент Абхазии Аслан Бжания.

Александр Ткаченко, гендиректор «Черноморских круизов», рассказал, что планируется еще 11 туров. Ранее круизный лайнер «Князь Владимир» по данному маршруту был запущен в тестовом режиме. Представители туристического бизнеса лично проконтролировали условия поездки.