Крупнейший французский банк был заподозрен в отмывании денег

Самый крупный французский банк BNP Paribas был заподозрен в отмывании денег. Речь идет об операциях по отмыву суммы более чем в 220 миллионов евро, происхождение которых сотрудникам местной прокуратуры показалось слишком подозрительным. Об этом сообщило французское издание Monde со ссылкой на информацию из парижской прокуратуры.

Сообщается, что расследование было проведено в отношении банковского филиала BNP Paribas Securities Services и компании TCR International Limited. Им вменяется отмывание при отягчающих обстоятельствах.

Уточняется, что сотрудники парижской прокуратуры заинтересовались организациями после нескольких операций, которые проводились в течение 2019-2021 годов. Сообщается также, что в данных транзакциях были задействованы, в том числе, и граждане РФ и Украины.

TCR International также упоминалась в расследовании Соединенных Штатов как организация, причастная к финансовым сетям, к услугам которых могли прибегать ЧВК «Вагнер» и владелец компании Евгений Пригожин. Тем не менее властям Франции не удалось это доказать.