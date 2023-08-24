Крымский мост и объекты в Москве: Киев будет искать новые места в РФ для нанесения ударов

Политолог Андрей Гусий рассказал, с какой целью Украина наносит удары на Крымский мост и здания в Москве, сообщает rostovgazeta.ru .

Эксперт считает, что удары ВСУ по объектам РФ не носят военного значения. Таким образом Украина находит способы информационной атаки. Каждый удар становится инфоповодом, чтобы продемонстрировать свое величие. Одновременно с этим Украина переключает внимание от своих неудач. Именно поэтому Киев периодически обстреливает Крымский мост. Политолог отмечает, что ожидать прекращения ударов по мосту, к сожалению, не стоит.

Политолог высказал мнение, что в ближайшее время Киев будет искать новые объекты для ударов. ВСУ периодически запускал беспилотники в Москву. В первое время это вызывало панику. Теперь все стали более спокойно относиться, поэтому в Киеве будут искать место, удар по которому вызовет резонанс.

«Обратите внимание, что прилеты БПЛА в Москву уже не воспринимается как ЧП, поэтому, как мне кажется, Украина будет искать новые варианты для, в основном, информационных атак. Что это будет — вопрос сложный, ответ на него знают наши силовики и делают все для предотвращения опасности», - отмечает эксперт Андрей Гусий

Политолог Андрей Гусий также отметил, что в ближайшие десять лет будут актуальными проверки безопасности на Крымском мосту. Эксперт считает, что на некоторых инфраструктурных объектах проверки должны проходить на постоянной основе.