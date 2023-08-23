Крымский мост и отпуска: На некоторых заправках Ростовской области закончился бензин

Первая причина – ограничение проезда по Крымскому мосту. Автовладельцам предложили альтернативный маршрут – через территории новых регионов. Из-за того, что больше людей стало проезжать, топливо быстрее закончилось.

Вторая причина – курортный сезон. Заправки Ростовской области расположены по дороге к Краснодарскому краю. Люди больше нуждаются в топливе, чем в обычные дни.

Жителей призывают не паниковать. Дефицита бензина нет. Вскоре заполнят резервуары на заправках региона. Замгубернатора Игорь Сорокин также обратился к СМИ и попросил не создавать искусственный ажиотаж. Власти контролируют ситуацию с поставками бензина. На нефтебазах хранится запас, которого хватит на десять дней.

Глава администрации Донецка Ростовской области Роман Кураев проинформировал, что на некоторых заправках в городе пропал бензин марки А-95 и А-92. После этого среди населения началась паника.