Крыса упала из вентиляции прямо на посетителя московского кафе

В одном из столичных кафе крыса упала из вентиляционной системы прямо на посетителя, сообщил телеграм-канал «Прямой эфир».

По информации канала, официант оперативно отреагировал на происшествие. Он устранил крысу. Невольными очевидцами стали посетители кафе.

По данным телеграм-канала «Русский ритейл и бизнес», гости кафе начали кричать, когда увидели крысу. Из-за шума грызун спрятался под подушкой, которая лежала для декора и комфорта посетителей. Официант воспользовался замешательством крысы. Инцидент попал на видео.

Ранее сообщалось, что мужчина усыпил жительницу Новосибирска во время свидания в кафе.