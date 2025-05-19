Мужчина усыпил жительницу Новосибирска во время свидания в кафе

По данным ведомства, в отделе полиции № 6 «Октябрьский» зарегистрировано заявление от местной жительницы о хищении имущества. Потерпевшая рассказала, что познакомилась с мужчиной в соцсетях. Он предложил помощь в трудоустройстве и пригласил ее в кафе. Однако деловая встреча не задалась.

По словам сибирячки, незнакомец угостил ее соком, после чего она почувствовала сонливость и потеряла сознание. Очнувшись, она обнаружила пропажу телефона. Позже с ее аккаунта начали рассылать сообщения с просьбами о переводах.

Следователи проверяют обстоятельства инцидента, было возбуждено уголовное дело. Неизвестно, есть ли на счету мошенника похожие преступления. В полиции отметили, что подобные случаи в городе ранее не фиксировались.

Ранее сообщалось, что в Стерлитамаке водолазы нашли тело пропавшего ребенка.