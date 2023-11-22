«Крысы и грязные руки»: Мнения россиян о реставрации Московского рынка разделились

В Казани Московский рынок превратился в музей под открытым небом, где можно не только купить продукты, веник или постельное белье, но и попасть в атмосферу советского времени. Власти в очередной раз говорят о необходимости реставрации территории рынка, предлагают построить супермаркет и парк. Мнения местных жителей по данному поводу разделились, сообщает inkazan.ru .

Корреспондент Inkazan решил посетить рынок, чтобы узнать настроения людей. Так, покупатель рассказал о важности реконструкции территории и появления на ней современного парка.

«Мне кажется, очень круто, когда из места, где крысы, грязные руки продавцов и другая антисанитария, сделают современный маркет. Шаг вперед для города, что-то новенькое», — сказал местный житель.

Критика местного жителя обоснована. Ранее на территории рынка было найдено много крысиных нор. Горы мусора не раз становились поводом для конфликта с местной властью.

Продавцы же категорически против реконструкции.

«Нахрен он нужен — вот мой комментарий. Здесь все так думают», - высказала мнение продавец, которая захотела остаться анонимным собеседником Inkazan

Коммерческий директор «Альфа Констракт» Олег Каржавин положительно оценил желание местных властей что-либо менять.

«Для таких объектов важна проходимость, поэтому проект на месте ларьков Московского рынка в Казани — выгоден для бизнеса. Среди общепита поблизости — только фаст-фуд. И хотя объект расположен не в центре, рядом с рынком есть метро и торговые ряды. Новый гастромаркет может стать точкой притяжения как горожан, так и туристов», — уверен Каржавин.

Основатель стартап проекта «Дизайн Машина» Ксения Наумова считает, что строительство нового супермаркета положительно оценят даже люди старшего поколения, которые легко адаптируются под различные новшества. Частично рынок можно оставить из-за высокого спроса на его услуги.

Эксперт Наумова считает, что перед реконструкцией важно провести опрос местных жителей и составить четкий план работ.