Посольство РФ в Нидерландах требует найти виновных в осквернении «Советского поля славы»

Российское дипломатическое представительство в Нидерландах взяло под особый контроль ситуацию с актом вандализма, совершенным на мемориальном комплексе «Советское поле славы». В дипмиссии подчеркнули, что данный инцидент является «совершенно недопустимым» и заслуживает самой жесткой оценки. Об этом ТАСС сообщили в дипломатическом представительстве, отметив, что вопрос находится под строгим контролем.