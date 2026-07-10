Посольство РФ в Нидерландах требует найти виновных в осквернении «Советского поля славы»
ТАСС: в РФ отреагировали на кощунство на мемориале «Советского поля славы»
Российское дипломатическое представительство в Нидерландах взяло под особый контроль ситуацию с актом вандализма, совершенным на мемориальном комплексе «Советское поле славы». В дипмиссии подчеркнули, что данный инцидент является «совершенно недопустимым» и заслуживает самой жесткой оценки. Об этом ТАСС сообщили в дипломатическом представительстве, отметив, что вопрос находится под строгим контролем.
Позиция дипломатов
- Требование расследования. Посольство РФ направило официальные запросы нидерландским властям с требованием оперативного проведения полноценного расследования.
- Наказание виновных. Дипломаты настаивают на установлении личностей вандалов и их привлечении к ответственности в соответствии с законодательством Нидерландов.
- Особое значение. Представители посольства выразили особую обеспокоенность тем, что объектом нападения стало место памяти воинов разных народов бывшего Советского Союза, отдавших свои жизни в борьбе с нацизмом.
О мемориале
«Советское поле славы» в Леусдене — это место захоронения 865 советских солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны. Этот мемориал является символом общей истории и исторической памяти, и любые попытки осквернения таких объектов вызывают широкий общественный резонанс и глубокое возмущение.