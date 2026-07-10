Четыре дня на спасение: как Россия создала уникальный тест на Эболу
Роспотребнадзор: Гвинее передали от РФ тест-системы для выявления вируса Эбола
Роспотребнадзор усилил поддержку Гвинейской Республики, передав партию российских тест-систем для диагностики вируса Эбола. Поставка осуществлена в рамках работы Российско-Гвинейского научно-исследовательского центра эпидемиологии и профилактики инфекционных болезней. Об этом сообщается на официальном сайте Роспотребнадзора, передает Газета.ру.
Оперативное решение критической задачи
Российские специалисты подчеркивают высокую эффективность разработанных средств диагностики:
- Рекордные сроки.Роспотребнадзор стал одним из первых в мире, кто наладил производство ПЦР-тестов для выявления штамма Бундибуджио (одного из наиболее опасных штаммов вируса Эбола), разработав систему всего за 4 дня.
- Глобальная поддержка. Помимо Гвинеи, российские тест-системы для борьбы с текущей вспышкой вируса были поставлены в Демократическую Республику Конго, Уганду, Бурунди и Туркменистан.
- Цель поставок. Обеспечение стран современными средствами диагностики позволяет оперативно выявлять инфицированных на ранней стадии и предотвращать масштабное распространение эпидемии.
Контекст сотрудничества
Данная инициатива является частью долгосрочной программы содействия странам Африки в области биологической безопасности. Программа была запущена по решению президента РФ Владимира Путина после второго саммита «Россия — Африка», прошедшего в Санкт-Петербурге в 2023 году. Российско-Гвинейский центр остается ключевым звеном в системе эпидемиологического мониторинга в регионе, помогая местным специалистам справляться с инфекционными угрозами.