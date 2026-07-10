Жители Каракаса эвакуировались из зданий после сейсмособытия магнитудой 3,9
Funvisis: сейсмологи зафиксировали новые толчки на севере Венесуэлы
На севере Венесуэлы, в районе штата Ла-Гуайра, было зафиксировано сейсмическое событие магнитудой 3,9. Толчки ощущались в различных районах Каракаса, включая Лас-Мерседес и Фуэрте-Тиуна, где жители в качестве меры предосторожности временно покидали здания. Об этом сообщает Венесуэльский фонд сейсмологических исследований Funvisis, передает Газета.ру.
Контекст ситуации
Это сейсмособытие произошло на фоне продолжающейся ликвидации последствий разрушительных землетрясений, обрушившихся на страну 24 июня 2026 года.
- Масштаб катастрофы. В конце июня произошли два мощных толчка (магнитудой 7,2 и 7,5), которые привели к катастрофическим разрушениям, особенно в штате Ла-Гуайра и столице — Каракасе.
- Жертвы и пострадавшие. По состоянию на 10 июля 2026 года официальное число погибших превысило 3899 человек, а количество пострадавших составляет более 16 700. Десятки тысяч человек числятся пропавшими без вести.
- Гуманитарная ситуация. Страна находится в режиме чрезвычайного положения. Власти и международные организации (включая ООН и команды спасателей из разных стран) ведут работы по разбору завалов и оказанию помощи пострадавшим, которые столкнулись с риском возникновения эпидемий, нехваткой чистой воды и отсутствием крова.
Новое землетрясение магнитудой 3,9 в текущих условиях вызывает повышенную тревогу у населения, так как инфраструктура и многие здания в регионе серьезно ослаблены после июньских событий.