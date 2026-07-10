Жители Каракаса эвакуировались из зданий после сейсмособытия магнитудой 3,9

Это сейсмособытие произошло на фоне продолжающейся ликвидации последствий разрушительных землетрясений, обрушившихся на страну 24 июня 2026 года.

Масштаб катастрофы. В конце июня произошли два мощных толчка (магнитудой 7,2 и 7,5), которые привели к катастрофическим разрушениям, особенно в штате Ла-Гуайра и столице — Каракасе.

Жертвы и пострадавшие. По состоянию на 10 июля 2026 года официальное число погибших превысило 3899 человек, а количество пострадавших составляет более 16 700. Десятки тысяч человек числятся пропавшими без вести.