Месси не должен существовать? Математики шокированы игрой аргентинца

Испанский математик Хавьер Хиронса привлек внимание общественности своим необычным анализом статистических показателей Лионеля Месси. Согласно его расчетам, уровень игры аргентинца выходит далеко за рамки привычного распределения талантов в профессиональном футболе, пишет Газета.ру.

В чем суть «математического парадокса» Месси?

Хиронса использовал аппарат математической статистики для анализа продуктивности футболистов:

Стандартное отклонение. Лучшие игроки мира обычно находятся в пределах четырех стандартных отклонений от среднего значения. Это ожидаемый уровень «элитности».

Феномен Месси. Лионель Месси демонстрирует показатели на уровне шести стандартных отклонений.

Вероятность. Математически появление игрока такого уровня соответствовало бы одному футболисту на каждые 570 миллионов элитных спортсменов. С точки зрения статистики, вероятность появления человека с таким сочетанием навыков и стабильности в истории футбола крайне мала, что и позволило математику сделать вывод о «невозможности» его существования.

Месси в деле: пример недавнего матча

Теорию об «аномальных» способностях аргентинца подтверждают и реальные игровые ситуации. В недавнем матче 1/8 финала Чемпионата мира между Аргентиной и Египтом (3:2) Месси вновь показал свою уникальную роль:

Несмотря на нереализованный пенальти на 21-й минуте, который мог бы выбить из колеи любого другого игрока, Месси сохранил хладнокровие.

В решающий момент, когда команда уступала, именно он на 83-й минуте сравнял счет, фактически переломив ход встречи и открыв путь к победе, которую в компенсированное время закрепил Энцо Фернандес.

Эта способность влиять на исход матча в самые критические моменты, даже после допущенных ошибок, является тем самым «шестым стандартным отклонением», которое делает Месси уникальным объектом для спортивных аналитиков и статистиков.