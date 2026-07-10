Красногорская прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств возгорания в торговом центре

Красногорская городская прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств и причин пожара, который произошел в одном из торговых центров города. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

Вечером 10 июля поступило сообщение о том, что загорелась крыша ТЦ на Красногорском бульваре. По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал.

Сейчас возгорание ликвидируют. Одна из версий случившегося связана с нарушением требований пожарной безопасности при проведении кровельных работ.