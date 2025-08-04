В юго-западных штатах США произойдет большое нашествие тарантулов

Предполагается, что нашествие этих паукообразных затронет юго-западные и западные регионы страны. Это связано с началом брачного периода у тарантулов, когда бесчисленное количество самцов покидают свои убежища в поисках самок. Увеличенная влажность, как ожидается, усилит этот процесс.

Дэн МакКамиш, ведущий научный сотрудник по вопросам окружающей среды в государственных парках Калифорнии, отметил, что в определенных областях можно будет наблюдать огромные скопления пауков, и призвал людей не причинять им вред. Он пояснил, что, несмотря на миролюбивый характер этих существ, при контакте с человеком они могут укусить.

Ученый также подчеркнул важность сохранения тарантулов, так как они играют ключевую роль в поддержании экологического баланса.

Самцы тарантулов ориентируются на феромоны, выделяемые самками, которые, как правило, ожидают их у своих нор. После спаривания самцы обычно погибают, часто становясь добычей для своих партнерш.

МакКамиш объяснил, что в другое время года тарантулов редко можно встретить на поверхности земли. Зимой они прячутся в норах, а весной активны только в ночное время. По оценкам, в США насчитывается около 29 различных видов тарантулов, обитающих в 15 штатах.

Ранее сообщалось, что исследования по изучению популяции тарантула проведут в Московской области.