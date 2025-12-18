Кто подарил Кемерову кусочек зимнего леса? Разгадываем тайну бесплатного елочного базара с трогательной запиской

Столица Кузбасса получила первый по-настоящему живой символ наступающего праздника. Вместо привычных гирлянд и игрушек на улице города кто-то создал мини-арт-объект из природы: вдоль стены яркими зелеными пятнами замерли пучки свежих еловых ветвей. Этот простой, но искренний жест — поделиться частичкой зимнего леса — превратился в полноценный подарок благодаря найденной рядом записке, обращенной ко всем, кто проходит мимо.

«Берите, кому надо. Счастливого Нового года!» – гласит записка.

По информации издания, фото елочного базара появилось в соцсетях. Пользователи положительно отреагировали на инициативу местного жителя. Снимок набрал множество лайков.

